Школы Балашихи вошли в рейтинг лучших в России
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») в десятый раз подготовило рейтинги лучших российских школ, основанные на данных о поступлении школьников в ведущие университеты страны
Все рейтинги разбиты на две группы. В первой из них представлены школы с наибольшей долей выпускников, успешно поступающих в лучшие вузы России, - это рейтинги по конкурентоспособности. Во второй группе представлены рейтинги по общему количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы.
Топ-300 школ России по конкурентоспособности выпускников:
48 - Балашихинский лицей
295 - Земская гимназия
ТОП-500 школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы:
169 - Балашихинский лицей
271 - Гимназия № 1 имени Героя Российской Федерации А.В. Баландина
343 - Школа № 30
ТОП-100 школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки»:
53 - Балашихинский лицей
ТОП-100 школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Экономика и управление»:
49 - Балашихинский лицей
ТОП-50 школ Московской области по конкурентоспособности выпускников:
7 - Балашихинский лицей
32 - Земская гимназия
45 - МБОУ «Школа № 15»
ТОП-50 школ Московской области по масштабу подготовки наиболее перспективных абитуриентов:
8 - Балашихинский лицей
11 - Гимназия № 1 имени Героя Российской Федерации А.В. Баландина
17 - Школа № 30
35 - МБОУ Лицей