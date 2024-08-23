Школы Балашихи вошли в рейтинг лучших в России

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») в десятый раз подготовило рейтинги лучших российских школ, основанные на данных о поступлении школьников в ведущие университеты страны

Все рейтинги разбиты на две группы. В первой из них представлены школы с наибольшей долей выпускников, успешно поступающих в лучшие вузы России, - это рейтинги по конкурентоспособности. Во второй группе представлены рейтинги по общему количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы.

Топ-300 школ России по конкурентоспособности выпускников:

48 - Балашихинский лицей

295 - Земская гимназия

ТОП-500 школ России по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы:

169 - Балашихинский лицей

271 - Гимназия № 1 имени Героя Российской Федерации А.В. Баландина

343 - Школа № 30

ТОП-100 школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Технические, естественно-научные направления и точные науки»:

53 - Балашихинский лицей

ТОП-100 школ России по конкурентоспособности выпускников в сфере «Экономика и управление»:

49 - Балашихинский лицей

ТОП-50 школ Московской области по конкурентоспособности выпускников:

7 - Балашихинский лицей

32 - Земская гимназия

45 - МБОУ «Школа № 15»

ТОП-50 школ Московской области по масштабу подготовки наиболее перспективных абитуриентов:

8 - Балашихинский лицей

11 - Гимназия № 1 имени Героя Российской Федерации А.В. Баландина

17 - Школа № 30

35 - МБОУ Лицей