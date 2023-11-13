Школы, детсады и дом творчества: глава Химок рассказал о модернизации объектов образования

В городском округе Химки приступили к строительству новой школы в Подрезкове, детского сада в деревне Рузино и обустройству палисадика на базе «Тридцать первой школы».

Также в округе реконструируют детсад на Юбилейном проспекте и проведут капитальный ремонт в доме творчества «Созведие». Об этом в своем телеграмм-канале (t.me/Voloshin_live/2817) рассказал глава муниципалитета Дмитрий Волошин.

«С каждым годом число школьников и дошколят в Химках растет. Для нас важно, чтобы мест в образовательных учреждениях было достаточно для комфортного обучения ребят, а школы и детские сады были в каждом районе. В Год педагога и наставника мы приступили к реализации масштабных проектов в сфере образования — строительству новых и реконструкции уже существующих учебных заведений», — отметил Волошин.

Так, в деревне Рузино в Кутузовском поселении откроется детский сад на 190 мест. В трёхэтажном здании обустроили два актовых зала, спортзал, игровые и спальные зоны, буфет. Также благоустроили прогулочную и игровую площадки на улице. Кроме того, в рамках региональной программы «Палисадики» на базе «Тридцать первой школы» готовят к открытию мини-сад на 50 малышей. Учреждение оборудуют всем необходимым для комфортного пребывания детей. Уже в конце года оба детских сада примут первых воспитанников.

К капитальному ремонту Дома творчества «Созвездие» на улице Панфилова приступят в январе. Более 2100 ребят обучаются здесь иностранным языкам, рисованию, вокалу, игре на музыкальных инструментах, а также занимаются художественной гимнастикой и спортивно-бальными танцами. Здание было построено почти 40 лет назад. Капремонт затронет всё — от инженерных коммуникаций до фасада и внутреннего оснащения кабинетов. Работы планируют завершить до конца 2024 года.

Также продолжается реконструкция детского сада № 9 на Юбилейном проспекте. В трехэтажном здании одновременно смогут заниматься более 300 малышей от 1,5 до 7 лет. В дошкольном учреждении обустроят игровые комнаты для детей разных возрастов, спальни, раздевалки, буфет, санузлы и медпункт. Также откроют залы для занятий музыкой и физкультурой. Откроется обновлённое учреждение до конца следующего года.

Помимо этого, в микрорайоне Подрезково в 2025 году завершат строительство большой четырёхэтажной школы на 1100 мест. Проект здания уже готов. Внутри для ребят обустроят современные кабинеты, лаборантскую, библиотеку, два спортзала и актовый зал. Также благоустроят школьный двор с футбольным полем, зоной для воркаута, площадкой для игры в баскетбол. Появится и отдельная территория для учеников младших классов.

Ранее в ежегодном обращении к жителям глава округа сообщил, что в ближайшие годы в планах построить шесть новых школ, 15 детских садов, а также капитально отремонтировать еще пять образовательных учреждений.