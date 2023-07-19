Школы, города и улицы будут получать имена героев СВО – Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что города, парки, улицы и школы будут носить имена героев спецоперации. Так пишет РИА Новости 19 июля.

По словам российского лидера, именами сослуживцев, которые сейчас защищают свою Родину, будут называться и образовательные учреждения, и улицы с парками, и даже целые города в нашей стране.

Также президент заявил, что та политика, которую активно проводят управленцы на Западе, не просто ошибочна, но и наносит ущерб их же народу.