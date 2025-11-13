Школы искусств Ленинского округа получили современные музыкальные инструменты

Детские школы искусств в Видном и поселке Володарского Ленинского округа получили значительное пополнение своих творческих арсеналов, которые помогут детям с комфортом обучаться и проявлять свои способности.

В рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья» учреждения оснастили концертным роялем «Михаил Глинка», двумя фортепиано, тремя аккордеонами «Тулячок», баяном «Тула» и комплектами банкеток.

Для Детской школы искусств в Видном, работающей более 60 лет и обучающей около 2000 воспитанников, это обновление стало стратегическим вкладом в развитие материальной базы. Директор учреждения Лариса Похвалиева отметила, что инструменты стали настоящим подарком. По ее словам, рояль и фортепиано обладают исключительным звучанием.

Качественные инструменты с отзывчивой клавиатурой позволяют ученикам точнее работать над техникой и развивать тонкий музыкальный слух. Это особенно значимо для школ, воспитанники которых регулярно становятся лауреатами всероссийских конкурсов — как школа «Времена года» из Володарского, недавно победившая в окружном этапе престижного смотра.