Школы Коломны и Озер собрали более миллиона рублей для участников СВО

Свыше миллиона рублей направят на помощь военнослужащим, выполняющим задачи на спецоперации. Такую мощную поддержку окажут благодаря неравнодушным педагогам, детям и их родителям из г.о. Коломна, которые предпочли заменить дорогие букеты на доброе дело.

Муниципалитет провел акцию «Букет учителя — СВОим», в рамках которой жители не дарят букеты на День учителя, а направляют вместо этого средства на поддержку военнослужащих.

В Коломне и Озерах к сборам присоединились 18 образовательных учреждений. Общими усилиями удалось собрать более миллиона рублей. Эти деньги направят на покупку оборудования и всего необходимого для российских военнослужащих.

«В День Учителя по традиции школьники дарят своим учителям много цветов. Так много, что все букеты преподаватели даже не в силах унести домой. А ведь можно сообща сделать что-то более ценное, и сэкономленные средства от покупки цветов направить на доброе дело», — отметили в управлении образования Городского округа Коломна.

Напомним, что учреждения дополнительного образования, школы, детсады и волонтерские организации Коломны на постоянной основе помогают участникам СВО. Кроме того, всестороннюю поддержку оказывают депутаты и администрация. Жители самостоятельно плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, поддерживают бойцов письмами и открытками, делают все, чтобы поднять уверенность и боевой дух земляков.