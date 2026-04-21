Школы под замком: как ночной налет дронов на порт парализовал жизнь курортного Туапсе

После атаки беспилотников на морской терминал в Туапсе и возникшего пожара жителям города настоятельно рекомендовано не выходить на улицу и соблюдать меры предосторожности. В городе отменены занятия в школах, а экологические службы ведут мониторинг состояния атмосферы, пишет Царьград.

Режим повышенной осторожности

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю обратилось к жителям Туапсе с экстренными рекомендациями после удара по портовой инфраструктуре. В связи с возгоранием нефтепродуктов горожанам советуют минимизировать пребывание на открытом воздухе. Специалисты ведомства подчеркивают, что даже при отсутствии видимого задымления продукты горения могут представлять опасность для органов дыхания.

Меры безопасности для населения

Для защиты здоровья граждан ведомство опубликовало перечень обязательных действий:

Герметизация помещений: необходимо держать окна и форточки плотно закрытыми.

Средства защиты: при неизбежном выходе на улицу следует использовать маски или респираторы.

Гигиена: рекомендовано регулярно промывать глаза, нос и горло, а также употреблять повышенное количество жидкости.

Отказ от вредных привычек: жителей просят временно воздержаться от курения, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на легкие.

Последствия атаки и реакция властей

По информации главы региона Вениамина Кондратьева, в результате ночной атаки 20 апреля в морском порту Туапсе произошло возгорание. Жертвой инцидента стал один человек, еще один получил ранения. В связи с чрезвычайной ситуацией 20 апреля были полностью отменены занятия во всех городских школах и детских садах, а экстренные службы приведены в режим максимальной готовности. Несмотря на то, что локальные замеры воздуха в ряде районов могут показывать норму, эксперты призывают сохранять бдительность до полной ликвидации последствий пожара.