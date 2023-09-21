Школы в России уходят на «дистанционку»: власти Подмосковья дали комментарий

С приходом осени, в сезон гриппа и ОРВИ, эпидемиологическая обстановка в стране традиционно ухудшается. В этом году к заболеваниям подключился еще и новый штамм коронавируса — «Пирола», который в разы заразнее своих предшественников.

И хотя случаев летального исхода среди заболевших с этим штаммом пока не было, власти разных стран опасаются повторения ситуации 2020 года и вводят некоторые защитные мероприятия, среди которых, например, преждевременный старт вакцинационной кампании.

Руководство ряда регионов России тоже уже принимает противоэпидемиологические меры. Так, в здании правительства РФ в Москве с 18 сентября введен масочный режим. Аналогичная мера действует и в некоторых медицинских учреждения столицы, а также Тюмени, Тульской, Псковской, Саратовской областях и в Пермском крае.

В Республике Коми отправили учеников школ на внеплановые каникулы, в Удмуртии, Саратовской, Томской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Красноярском крае перевели на дистанционное обучение некоторые школы и детские сады.

Пользователи социальных сетей обсуждают возможное введение таких мер и в образовательных учреждениях Подмосковья. Мы обратились с вопросом о таких планах в Министерство образования Московской области.

«Пока такой информации не было», — ответили в пресс-службе ведомства корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее выяснилось, введут ли в России новый масочный режим.