Шляпы с проволокой и туфли-перчатки: стилист Лисовец собрал гардероб на лето-2026
Стилист Лисовец: летом нужно носить фигурные головные уборы и туфли-перчатки
Российский стилист Владислав Лисовец на своем официальном сайте перечислил главные модные вещи грядущего сезона. В первую очередь он посоветовал обратить внимание на фигурные головные уборы, которые можно сжимать и трансформировать по своему желанию. По его словам, у некоторых шляп и панам по краю вставлена проволока, позволяющая менять форму.
Кроме того, в список обязательных предметов гардероба эксперт внес туфли-перчатки из мягких материалов, которые облегают ногу как вторая кожа, и акцентные сумки самых разных форм, цветов и размеров. Также в перечень вошли легкие брюки и прозрачные вещи — рубашки, платья и юбки.