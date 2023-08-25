Шмыгаль: Энергосистему Украины впереди ожидает сложная зима

Как сообщает RT , предстоящая зима может стать серьезным испытанием для энергосистемы Украины, предупреждает Денис Шмыгаль, украинский премьер-министр.

Лето уже подходит к своему логическому завершению, впереди ожидается только похолодание. В связи с этим, пора задуматься об отоплении.

В рамках подготовки к отопительному сезону ведутся интенсивные обсуждения украинской стороны с различными партнерами. Среди них есть и премьер-министр Финляндии, которого зовут Петтери Орпо.

Также стоит отметить, что Норвегия выделяет значительные денежные средства, оказывая финансовую поддержку стране (около $140 млн), чтобы обеспечить поставки электроэнергии и газа на ее территорию. Об этом заявили в Министерстве энергетики Украины.