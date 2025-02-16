Сход колесной пары поезда произошел на перегоне в Подмосковье
В Подмосковье сошел с рельсов вагон электропоезда
Фото: [flickr.com]
15 февраля в 23:18 на перегоне в Московской области на маршруте Москва – Ожерелье с рельсов сошел вагон электропоезда.
В результате инцидента никто не пострадал.
Задержан пассажирский поезд №58 Москва – Белгород, сообщается в официальном телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).
Инцидент произошел на перегоне Белые Столбы – Барыбино Павелецкого направления в электропоезде №6071 Москва – Ожерелье.
Причины происшествия еще предстоит установить.
Пассажиров, которые ехали в поезде №6071, пересадили в другой поезд.
Из-за ЧП задержаны несколько пригородных поездов Павелецкого направления и пассажирский поезд №57 Москва – Белгород.
Ранее сообщалось о том, что подмосковные спасатели напомнили об опасности зацепинга.