Шойгу проверил на полигонах ЮВО подготовку новых соединений контрактников
Фото: [Минобороны России]
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу посетил полигоны Южного военного округа и провел инспекцию боевой подготовки военнослужащих.
Как сообщили в субботу, 8 июля, в пресс-службе российского оборонного ведомства, Шойгу проверил слаженность действий формируемых по контракту новый военных соединений Минобороны.
Министру показали часть занятий по огневой, медицинской, тактико-специальной, подготовке. Также в 38-дневный курс контрактников входит входят вождение боевой и спецтехники, а также курсы по связи ,уточнили в Минобороны.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту вновь формируемых соединений и воинских частей», - говорится в сообщении ведомства.