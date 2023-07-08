Шойгу проверил на полигонах ЮВО подготовку новых соединений контрактников

Как сообщили в субботу, 8 июля, в пресс-службе российского оборонного ведомства, Шойгу проверил слаженность действий формируемых по контракту новый военных соединений Минобороны.

Министру показали часть занятий по огневой, медицинской, тактико-специальной, подготовке. Также в 38-дневный курс контрактников входит входят вождение боевой и спецтехники, а также курсы по связи ,уточнили в Минобороны.