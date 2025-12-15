В зимнем сезоне 2025 года на российских железных дорогах зафиксирован рост спроса на билеты в плацкартные вагоны. Одновременно с этим популярность проезда в купейных вагонах и вагонах СВ (спальных вагонах) снизилась. Такие данные предоставил портал «РЖД–Цифровые пассажирские решения», пишет Главный Региональный.

Продажи билетов в плацкарты увеличились на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время спрос на места в купе и СВ упал более чем на треть. Представители структуры отметили, что зимний туристический спрос не только восстановился, но и перешел «в новое качество». Пассажиры стали планировать поездки за 40–60 дней, тщательно выбирая транспорт и маршрут.

Основной причиной изменения предпочтений называется цена: пассажиры все чаще отказываются от более дорогих премиальных вариантов размещения в пользу экономичных. Самыми популярными направлениями этой зимой стали маршруты Санкт-Петербург — Москва и обратно, Нижний Новгород — Москва и обратно, а также Москва — Ростов-на-Дону.

