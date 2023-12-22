Шокированный Максим Галкин* вышел на связь после обстрела в Израиле

Семья юмориста снова оказалась в Израиле, где у него были запланированы концерты. Звездная чета и их дети проживали в Тель-Авив, и недавно начали обустраиваться в вилле, в которой жили еще с 2022 года. Однако военный конфликт между страной и Газой еще не завершился: артисты застали обстрел, пишет издание «Утро.ру».

Позже Галкин* вышел на связь в соцсетях и рассказал, что все в порядке. Он отменил гастроли по Израилю, и объявил о намерении поехать в Таиланд, на Бали и в Австралию. Про планы Аллы Борисовны он решил не рассказывать.

«Только хотел записать видео, но была объявлена тревога. Много ракет направлено на центральную часть Израиля. Будем надеяться, что все целы и невредимы в Тель-Авиве и окресностях», — написал комик.

Пока планы звездной семьи установить полностью невозможно. Известно, что она уже покидала Израиль и стала жить на Кипре. Вскоре в СМИ сообщили, что жаркий климат не подходит Пугачевой, и она намерена перебраться в США или Великобританию. Однако подтверждения этой информации пока нет.

*внесен Минюстом РФ в список иноагентов.