Шокирующая секс-мечта: хирург самостоятельно ампутировал себе ноги

Британский хирург был приговорен к 32 месяцам тюремного заключения за воплощение в жизнь своей деструктивной сексуальной мечты, которая обернулась крупным мошенничеством. Об этом со ссылкой на Guardian пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Медик самостоятельно ампутировал себе обе ноги, а затем получил страховую выплату в размере 466 тысяч фунтов стерлингов, представив операцию как вынужденную меру из-за сепсиса.

Суд установил, что ампутация была заранее спланированным действием, мотивированным парафилией — сексуальным влечением к инвалидности. После успешного проведения операции над собой хирург подал иск в две страховые компании, лживо утверждая, что потерял конечности в результате неотвратимых медицинских осложнений. Полученные полмиллиона фунтов он направил на приобретение автофургона, джакузи и дровяной печи, а также финансирование строительных работ.

Помимо мошенничества, медик признал вину по трем эпизодам хранения экстремальных изображений, связанных с подпольными ампутациями. Следствие обнаружило у него материалы с веб-сайтов, где публикуются записи нелегальных операций. Теперь вспоминать об этих ужасах хирург будет уже в тюрьме: его ждут 2,6 года за решеткой.

