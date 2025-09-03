Британец погиб в огне из-за увлажняющего крема

Джеймс Роунсли погиб в феврале, когда зажег газовый камин для обогрева своего жилища. Случайная искра попала на его одежду, вызвав мгновенное воспламенение. Из-за преклонного возраста мужчина не сразу заметил огонь, и, когда осознал опасность, было уже слишком поздно. Попытки потушить пламя не увенчались успехом, и он упал на пол. Полученные ожоги оказались несовместимыми с жизнью.

Расследование показало, что виной всему стал крем, который Роунсли применял для ухода за кожей. Пожарные Южного Йоркшира предупреждают, что даже после стирки остатки крема могут оставаться в ткани, делая ее легковоспламеняющейся и представляющей серьезную опасность.

Ранее сообщалось, что в Москве нашли мужчину и женщину без признаков жизни после пожара в квартире.