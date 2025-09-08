Шокирующее видео, на котором подростка таскают за волосы в автобусе, попало в Сеть

В Новосибирске кондуктор автобуса напала на 17-летнюю девушку из-за спора о действии школьной транспортной карты, сообщила «Лента.ру» и опубликовала соответствующее видео.

Отмечается, что конфликт начался после того, как сотрудница транспортного предприятия усомнилась в статусе ученицы. Женщина отказалась принимать карту, попытавшись ее изъять.

В ходе перепалки кондуктор схватила девушку за волосы и стала ее таскать по салону. Ситуацию остановил другой пассажир, вмешавшийся в конфликт.

Видео с инцидентом в течение нескольких часов собрало десятки тысяч просмотров, комментариев и репостов. Возмущенные пользователи потребовали строгого наказания для кондуктора.

На данный момент делом занялась полиция Новосибирска, которая устанавливает все обстоятельства конфликта между кондуктором и школьницей.

Ранее сообщалось, что полиция проверит депутата гордумы Мегиона Ханты-Мансийского Виктора Макарова из-за видео с ножом и дочерью.