Депутат бросал нож в свою дочь: полиция начала проверку

Полиция начала проверку в отношении депутата гордумы Мегиона Виктора Макарова после публикации видео, где он бросает нож в сторону своей дочери. Об этом сообщает Lenta.ru.

Видео с депутатом Виктором Макаровым было снято шесть лет назад для подачи заявки на телешоу. На кадрах народный избранник демонстрирует метание ножа в направлении лежащей на полу дочери, прикрытой деревянной доской. После нескольких бросков в щит мужчина убирает защиту и продолжает опасные манипуляции.

Сам Макаров называет происходящее бутафорией и связывает интерес к видео с предстоящими выборами, намекая на заказной характер публикации. Он утверждает, что пропагандирует здоровый образ жизни и имеет достижения в Книге рекордов Гиннесса. Правоохранительные органы взяли ситуацию на контроль после массового обращения пользователей соцсетей.

Ранее Бастрыкин заинтересовался инцидентом с нападением на врача скорой помощи в Кузбассе.