Шокирующие откровения: Майкл Джексон признался в аудиозаписях о «неприятностях» с детьми

Британский документальный фильм впервые обнародовал аудиозаписи, на которых Майкл Джексон рассказывает о своих отношениях с детьми. В промотрейлере к четырехсерийному проекту «Суд» студии Wonderhood Studios для Channel 4 звучат слова поп-звезды о том, что дети часто влюблялись в его личность, а их желание прикоснуться и обнять его «иногда приводило к неприятностям», пишет РБК.

Фильм посвящен исследованию оправдания Майкла Джексона по обвинениям в сексуальном насилии над несовершеннолетними после суда 2005 года в Калифорнии. Создатели проекта заявляют, что стремятся выйти за рамки «медийного цирка», окружавшего дело певца, и задать «глубокие вопросы о славе, расе и американской системе правосудия».

Эти материалы публикуются на фоне продолжающегося общественного интереса к личности певца, связанного в том числе с публикацией в конце 2025 года фотографий из архива Джеффри Эпштейна, где запечатлен Джексон рядом с осужденным за организацию проституции финансистом.

Майкл Джексон впервые столкнулся с обвинениями в растлении несовершеннолетних в 1993 году. Хотя певец отвергал все обвинения, он выплатил семье 13-летнего мальчика компенсацию в размере более 20 миллионов долларов. В 2005 году суд признал его невиновным по новым аналогичным обвинениям. Джексон скончался в 2009 году в возрасте 50 лет от сердечной недостаточности, вызванной передозировкой лекарственных препаратов.

