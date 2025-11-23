Шокирующий вердикт: суд оправдал учительницу-домогательницу за давностью морали

В Австралии суд вынес беспрецедентное решение по делу о сексуальных домогательствах к несовершеннолетним ученикам, оправдав 71-летнюю бывшую учительницу Хельгу Лэм. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Mirror.

Преподавательница обвинялась в совращении подростков в конце 1970-х годов, однако судья признал, что почти 50 лет назад Лэм могла не осознавать последствий своих действий и не понимала, что причиняла психологический вред.

При этом образовательное учреждение, где работала педагог, было признано виновным в халатности — администрация школы игнорировала поступавшие жалобы и не защищала учащихся. По гражданским искам пострадавшим удалось добиться компенсации в размере 2,5 млн австралийских долларов, однако сама учительница избежала личной ответственности.

Решение вызвало резонанс, подняв вопросы о пределах ответственности образовательных учреждений и необходимости пересмотра устаревших подходов к защите детей.

Ранее сообщалось, что в Британии массажист трогал интимные места своих клиентов и избежал тюрьмы.