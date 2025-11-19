«Касался интимных мест»: массажист избежал тюрьмы после скандала с домогательствами

В британском Беркшире массажист Ибрагим Али избежал тюремного заключения, несмотря на доказанные сексуальные домогательства в отношении семи своим клиенток, передает портал ITV.

Скандал разгорелся после того, как одна из посетительниц массажного кабинета обратилась в полицию и пожаловалась на неподобающее поведение специалиста во время сеансов.

По словам пострадавшей, Али заставлял ее полностью оголяться и надевать одноразовое белье, а в процессе массажа намеренно касался интимных мест, опуская полотенце ниже допустимого уровня.

В ходе следствия аналогичные показания дали еще шесть клиенток массажиста, которые столкнулись с аналогичными действиями с его стороны. Столкнувшись с многочисленными свидетельствами, Али в суде полностью признал свою вину в совершении домогательств.

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы, однако назначил наказание условно. Помимо этого, массажист обязан пройти 40-дневную программу реабилитации, отработать 150 часов на общественных работах и выплатить каждой из семи пострадавших компенсацию в размере 500 фунтов стерлингов.

Для сравнения, в Сингапуре за аналогичное преступление был вынесен более строгий приговор. Местный житель, домогавшийся трех женщин, включая уборщицу, сотрудницу полиции и работницу изолятора, был приговорен к 2,5 года реального тюремного заключения.

