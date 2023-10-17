Шольц лег: канцлер ФРГ в панике растянулся на летном поле аэропорта Тель-Авива, услышав сирену ракетной атаки

Немецкая Bild пишет, что инцидент произошел уже на летном поле аэропорта Бен Гурион во вторник вечером, 17 октября, в момент, когда Шольц намеревался вылететь из Израиля в Берлин.

В этот самый момент прозвучала сирена ракетного обстрела аэропорта Бен-Гурион, а в небе появились ракеты израильской ПВО.

Канцлер и его команда сидели в самолете, когда внезапно сработала тревога. Всем пассажирам было предложено немедленно выйти из самолета и лечь на пол, - пишет немецкое издание.

В сети появилось видео, на котором Шольц со-товарищи в панике выбегают из самолета. Канцлер побежал к ближайшему контейнеру, а оттуда в ранее подготовленное убежище. В настоящее время служба безопасности проверяет вылетающий из Израиля правительственный борт.

Фото: [ соцсети ]

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».