Шольц неожиданно появился на спектакле Серебренникова в Гамбурге и напился вина

Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил в Гамбурге спектакль российского режиссера Кирилла Серебрянникова. Об этом сам режиссер рассказал в своем аккаунте в соцсетях.

По словам Серебрянникова, Шольц сначала выпил вина, а потом и вовсе зашел за кулисы, выразив российским театральным артистам свое восхищение.

«Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль „BAROCCO“ в театре Талия (Гамбург)», — написал Серебрянников.

Режиссер добавил, что в одном из исполненных труппой на венгерском языке куплетов в импровизации на песню «Besogna morire» актеры высмеяли «отношения» Шольца и его венгерского коллеги, премьер-министра Виктора Орбана.