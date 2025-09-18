SHOT: 10-15 взрывов прогремело над Волгоградом

В ночь на четверг, 18 сентября, над Волгоградом прогремели от 10 до 15 взрывов. Об этом сообщили местные жители, информацию передает Телеграм-канал SHOT.

По словам свидетелей, около 1:30 по московскому времени в южной части Волгограда были слышны сильные звуки. В небе наблюдались вспышки, которые, вероятно, были вызваны работой средств противовоздушной обороны, отражавшими атаку вражеских дронов.

Местные жители сначала сообщали о звуке двигателя и от пяти до восьми взрывах. На данный момент, по их словам, число взрывов возросло до 10-15.

Звуки, которые привлекли внимание, были слышны и в ближайших селах. Официальных данных о пострадавших или повреждениях пока не поступало.

В 1:17 по московскому времени представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о введении временных ограничений на прием и отправку самолетов в волгоградском аэропорту.