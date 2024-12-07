SHOT: бывший муж блогера Лерчек задолжал налоговой свыше 700 тысяч рублей

Артем Чекалин оказался в серьезных долгах перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Как стало известно SHOT, бывший муж блогера Лерчек не выплатил 734 тысячи рублей.

Долги связывают с бизнесом Чекалина. Известно, что он владеет минимум четырьмя компаниями. Одна из них — «БИ ФИТ», через которую Чекалин продавал косметики и спортивные марафоны Лерчек. Каждый из разведенных супругов имеют 37,5% акций фирмы. Ежегодный доход от одного этого бизнеса составляет не меньше трех миллионов рублей.

Также Чекалин владеет большей частью акций компании «ЭКОФЛОУ», ориентированную на продажу косметических средств.

Напомним, в конце ноября суд в Москве Троицкий суд Москвы продлил домашний арест Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру Роману Вишняку. Блогеров обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Ранее сообщалось, что налоговики заблокировали счета компании блогера Чекалина и его партнера по бизнесу Вишняка.