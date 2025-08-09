SHOT: ДРГ из 20 боевиков пыталась прорваться через госграницу под Брянском

В субботу, 9 августа, около 9 часов утра в районе населённого пункта Манев Брянской области была предпринята попытка проникновения через границу группой украинских диверсантов численностью 20 человек. Об этом передает SHOT со ссылкой на информацию от военных корреспондентов, работающих на месте событий.

По информации, полученной от военных корреспондентов, в составе диверсионной группы противника насчитывалось примерно 20 человек, которые были хорошо вооружены.

Российские военнослужащие провели операцию по ликвидации диверсионной группы. В ходе операции были задействованы реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия, а также беспилотные летательные аппараты и вертолёты. Противник понёс потери, как минимум двое из них были тяжело ранены.

По имеющимся данным, попытка прорыва границы была успешно предотвращена. Диверсионно-разведывательная группа была вынуждена отступить, не нанеся ущерба нашим войскам.