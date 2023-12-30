Shot: два маленьких ребенка пострадали из-за загоревшейся елки в Москве

Как передает Shot, трагедия чуть было не случилась на севере Москвы. Там в квартире на Лобненской улице из-за короткого замыкания в гирлянде загорелась наряженная новогодняя елка.

В ходе начавшегося пожара густым дымом надышалась вся семья — два взрослых и два ребенка: мальчик семи лет и 5-летняя девочка.

«В результате 7-летнего мальчика и 5-летнюю девочку увезли в Филатовскую больницу на скорой, им сейчас оказывают медицинскую помощь. Взрослые от госпитализации отказались», - приводится в публикации.

В настоящее время здоровье малышей уже вне опасности. Полиция проводит проверку по факту случившегося.