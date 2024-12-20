SHOT: игровой сервис Steam перестал работать в РФ и по всему миру

Служба Steam, предоставляющая доступ к играм, столкнулась с проблемами в работе в разных странах мира, включая Россию, как сообщает SHOT со ссылкой на многочисленные сообщения пользователей.

Сообщается, что в минувший четверг, 19 декабря, около 21:00, после запуска зимней распродажи на цифровой платформе, пользователи из России и других стран столкнулись с трудностями при входе в свои учётные записи на сайте и в приложении.

«По всей вероятности, сервис оказался не готов к масштабному наплыву геймеров», — приводится в публикации.

Сроки восстановления работы Steam остаются неопределенными — компания не предоставила официальной информации, а жалобы в настоящее время продолжают поступать.

Ранее Владимир Путин назвал Google виновным в замедлении YouTube. Президент отметил, что Google обязана соблюдать в своей деятельности российские законы.