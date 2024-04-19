Shot: Израильские ВВС атаковали центральную часть Ирана

В сети Shot публикует первые видео происходящего. В небе над иранским городом Исфахан активно работает ПВО исламской республики. В районе местного аэропорта слышны взрывы.

Предварительно, это та самая ответная атака Тель-Авива на устроенную 14 апреля Ираном операцию "Правдивое обещание" с массовой бомбардировкой военных объектов на территории Израиля.

Иран экстренно приостановил полёты всех гражданских самолётов над рядом городов после воздушной атаки Израиля, сообщает агентство Reuters.

Ранее американский телеканал ABC передал информацию о первом ударе Израиля по территории Ирана под утро пятницы, 19 апреля.

Иранские СМИ подтвердили удар израильских сил и сообщают о гремящих взрывах в районе аэропорта города Исфахан, второго по величине после столицы Тегерана.