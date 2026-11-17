Положительные изменения в организме начинаются уже через несколько минут после отказа от курения, а через 1-2 года заметно снижается риск инфаркта. Об этом сообщает Terra со ссылкой на Бразильский национальный институт рака.

Уже через 20 минут после последней сигареты частота сердечных сокращений и артериальное давление начинают снижаться. Спустя 12 часов уровень угарного газа приходит в норму, и кровь легче транспортирует кислород по всему организму.

Через двое суток многие люди отмечают улучшение восприятия запахов и вкусов. В период от двух до 12 недель улучшается кровообращение и работа легких. Кашель и одышка обычно уменьшаются через 1-12 месяцев. Спустя 1-2 года падает риск инфаркта, а через 5-10 лет — инсульта, рака полости рта, горла и гортани.

Примерно через 10-15 лет после отказа от сигарет вероятность злокачественных новообразований в легких снижается вдвое по сравнению с теми, кто так и не избавился от привычки. Риск ишемической болезни сердца при этом может сравняться с показателями некурящих людей.

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