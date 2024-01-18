SHOT: Юлия Высоцкая решила ликвидировать «Кулинарную студию»

По данным канала, Высоцкая уже собрала необходимые документы для ликвидации ООО. За период с 2019 по 2022 год «Студия» понесла убытков на 4,718 млн рублей. Правда, в прошлом году компания заработала более 13 млн рублей, большую часть которых отнесли «к прочим доходам».

«Кулинарная студия» занималась поставкой еды в различные заведения. Высоцкая останется совладелицей еще 13 компаний, которые также в основном связаны с общественным питанием.

Юлия Высоцкая ведет программу «Едим дома» на НТВ уже более 20 лет. Также она выпустила несколько десятков кулинарных книг. Актриса снималась в фильмах своего знаменитого супруга Андрея Кончаловского «Дом дураков», «Лев зимой», «Глянец», «Щелкунчик и Крысиный Король», «Рай», «Грех» и «Дорогие товарищи!».