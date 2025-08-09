SHOT: Мать футболиста Тарасова мошенники развели на 6 млн рублей и машину

Мошенники обманули маму футболиста Дмитрия Тарасова. Она потеряла 6 миллионов рублей и вдобавок лишилась автомобиля. Об этом сообщает SHOT.

По предварительным данным, мошенники вышли на связь с матерью Тарасова 5 августа. Сначала Ольге Александровне пришло сообщение о том, что её аккаунт на портале госуслуг был взломан, и был указан номер якобы службы технической поддержки.

Женщина доверилась и набрала номер. Затем всё произошло по привычному сценарию. Мать футболиста связали с «представителем ФСБ» по имени Сергей Алексеевич Громов. Он обманул её, заставив перевести на свой счёт 6 миллионов рублей и отдать автомобиль до кучи.

«Обрабатывали её три дня. Жертва занимала деньги и переводила разными суммами. Мошенники запретили звонить сыну», — приводится в публикации.

Родственники обратились в правоохранительные органы. С Ольгой Александровной работают специалисты в области психологии. Сам Тарасов заверил, что вернет матери все потерянные ею денежные средства.

Ранее сообщалось, что жителей Московской области предупредили о новой схеме мошенников в мессенджерах.