SHOT: мать изрезанной в феврале в Химках девочки экстренно госпитализировали

Мать девочки Сони из подмосковных Химок, которую в феврале изрезала ножом одноклассница, была госпитализирована в экстренном порядке после затяжного стрессового состояния, сообщает SHOT.

По его данным, у женщины есть проблемы с дыханием, а также сильный зуд по всему телу, отек Квинке и крапивница. Семья потребовала в качестве компенсации за моральный вред 20 миллионов рублей: 10 миллионов для Сони и по 5 миллионов — каждому родителю. В издании также отметили, что на лечение шрамов девочки потребуется 1,5-3 года. За процедуры родители требуют еще 5,7 миллиона рублей.

Напомним, что инцидент произошел 7 февраля этого года. Тогда одноклассница нанесла одиннадцатилетней ученице химкинского лицея Соне более 100 колото-резаных ран.