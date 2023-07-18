SHOT: Молния вывела колесо обозрения «Солнце Москвы» из строя

В Москве произошло непредвиденное происшествие: в колесо обозрения «Солнце Москвы» в ВДНХ попала молния, в результате чего оно остановилось.

Несколько человек находились в кабинках аттракциона в момент происшествия. Об этом сообщает SHOT.

По информации, полученной от сотрудников аттракциона, колесо обозрения докручивалось вручную с целью спустить пассажиров вниз.

SHOT пишет, что все пассажиры были эвакуированы, и никто не пострадал в результате инцидента. Аттракцион временно приостановлен для тщательной проверки и устранения любых возможных проблем, связанных с безопасностью.