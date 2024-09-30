SHOT: на севере Москвы полыхает жилой дом, есть пострадавшие

Сильный пожар произошел в ночь на понедельник, 30 сентября, в жилой новостройке в районе Дегунино на севере Москвы. Как передал SHOT, в настоящее время несколько этажей здания объяты пламенем.

На опубликованных кадрах видно, что пожар грозит перекинуться на соседние этажи. Из окон вырываются большие языки пламени.

«Горят несколько этажей здания. На место ЧП выехали сотрудники МЧС», — приводится в публикации.

По предварительной информации, пострадали несколько человек. В районе ЧП слышны сирены скорой помощи. Других подробностей не приводится. Информация по происходящему уточняется.