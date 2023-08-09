SHOT: одна из пострадавших в результате взрыва в Сергиевом Посаде умерла

45-летняя жительница Сергиева Посада, которая пострадала в результате взрыва на территории Загорского оптико-механического завода, умерла. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на собственный источник.

По его данным, женщина находилась в реанимации со стопроцентными ожогами тела.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого сообщил, что за медицинской помощью после взрыва обратились 56 человек. По его словам, 30 из них сейчас находятся в стационаре, а еще шесть граждан — в отделении реанимации. Часть жителей (26 человек) обратились в травмпункт, однако, после медицинского осмотра их уже отпустили домой.