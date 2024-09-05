SHOT: петербургский тренер по йоге умер прямо в студии, где жил и преподавал

Тренер по йоге работал в студии в Выборгском районе города Санкт-Петербург. Там же он и жил в последнее время, поскольку не мог позволить себе снять жилье. В один из дней владелица студии увидела его на коврике под одеялом.

Сначала она предположила, что тренер спит. В последствии оказалось, что он скончался. Рядом с телом мужчины был обнаружен подозрительный пакетик. Экспертиза установит его содержимое. По одной из версий, смерть могла наступить из-за передоза. Известно, что у Марселя уже были проблемы с наркотиками в прошлом. Его даже подозревали в распространении запрещенных веществ.

Ранее мужчина нечаянно принес в полицию пакет конопли. Он вытащил его на стол с остальным содержимым карманов на стол перед металлодетектором. Когда он осознал происходящее, бежать уже было поздно.