Baza: россиянин нечаянно принес в полицию пакет конопли

Мужчина выложил наркотик на стол в административном здании полка ДПС, о чем сообщил телеграм-канал Baza.

Россиянин отправился за своей машиной, которую накануне забрали на штрафстоянку, но забыл выложить из кармана запрещенное вещество. Когда 42-летний уфимец пришел в отделение полиции, его остановили перед металлодетектором.

Забывчивый гражданин не заметил у себя пакет с наркотиком и выложил все содержимое карманов прямо на глазах у сотрудника. Осознав свою ошибку, мужчина попытался сбежать, но его быстро задержали у входа в здание. Позже задержанный признался, что он просто «тупанул».

Ранее сотрудники СОБР задержали несовершеннолетнюю девушку, которая продавала наркотики в одном из пунктов выдачи «Озон» в Москве. Сотрудницу, устроившуюся туда на лето, поймали с поличным.