SHOT: похищенную в Самарской области женщину спустя три дня нашли с перерезанным горлом на трассе

Похищенную в Самарской области предпринимательницу Наталью Сизову спустя три дня нашли с перерезанным горлом на трассе, сообщил SHOT.

По видео, снятом с камер видеонаблюдения, удалось установить факт похищения предпринимательницы. 22 сентября ее увезли неизвестные на автомобиле, который принадлежит Сизовой. Женщина возвращалась домой. На нее напали двое мужчин, которые были одеты в темную одежду. Маски на лицах не позволяют установить их личности по видео.

SHOT располагает информацией, что следствие рассматривает две версии. Первая — личная жизнь женщины. Она была замужем и параллельно состояла в отношениях с женатым мужчиной. Вторая версия — похищение автомобиля. Погибшей принадлежала Toyota RAV4.

Женщина вела активный образ жизни, публиковала фото в соцсетях, сделанные в магазинах или фитнес-залах, владела клининговой компанией. Близкие сообщили, что ничего подозрительного в поведении Натальи в последнее время не замечали.

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