В Крыму спустя 25 лет поймали пенсионерку, жестоко убившую внуков

77-летняя пенсионерка 25 лет была в розыске по делу об убийстве внуков с особой жестокостью. Лишь недавно ее удалось задержать в Крыму во время подачи документов в МВД, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по Иркутской области.

Пожилая женщина хотела восстановить паспорт и обратилась за соответствующей услугой в МФЦ Симферополя. В ходе проверки данных выяснилось, что 77-летняя гражданка в розыске по подозрению в жестоком убийстве внуков в Иркутской области.

Тогда, в 1999 году, на улице Трилиссера в городе Иркутске обнаружили тела малолетних детей. На них нашли признаки насильственной смерти.

В связи с поимкой подозреваемой была назначена и проведена генетическая экспертиза. Подтвердилось, что женщина действительно та, кого искали после страшного преступления. Ей официально предъявили обвинение по п.п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних с особой жестокостью). Суд избрал меру пресечения в виде СИЗО.

Ранее сообщалось, что пытавшегося растворить труп подруги в кислоте петербуржца арестовали на два месяца.