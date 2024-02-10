SHOT: покорившая интернет «диско-бабушка» живёт в ужасных условиях в Коми

Покорившая накануне российский интернет, 65-летняя Лидия Уляшева из Сыктывкара, получивашя прозвище «диско-бабушка», снимает маленькую комнату в общежитии без удобств. Об этом сообщило издание SHOT в своих социальных сетях.

Согласно информации издания, прославившаяся благодаря танцам на концерте исполнителя Сергея Лазарева бабушка, имеет дом в местном селе. Тем не менее она там не живет, так как там нет современного отопления и протекает крыша, выяснили журналисты. Известно также, что у нее нет близких, которые могли бы помочь ей с дровами, так как она является инвалидом.

Уточняется, что пенсия новой интернет-звезды составляет 15 тысяч рублей и в данный момент в ее комнате стоит лишь кровать и шкаф. Известно также, что сейчас «диско-бабушка» находится в поисках работы.

Пожилая жительница страны прославилась сначала среди местных жителей, а теперь и на всю Россию благодаря своим танцам на концертах отечественных артистов. Известно также, что охранники местных мероприятий уже успели запомнить пенсионерку и теперь пропускают ее на концерты без билетов.

Журналисты также сообщили о том, что жители Сыктывкара ранее пытались собрать деньги для Уляшевой, но сделать им это не удалось.