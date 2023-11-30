Shot: пропавшую восьмилетнюю Злату в Калужской области мог похитить родной отец

Мать 8-летней Златы, похищенной накануне неизвестными в Калужской области и найденной живой, рассказала, что винит в произошедшем своего мужа, с которым они развелись еще летом.

По словам Ирины, у них были довольно сложные отношения, мужчина позволял себе рукоприкладство, однако дочку любил и ладил с ней. Женщина рассказала в беседе с Shot, что ее бывший благоверный знал, что у нее есть очень обеспеченные родственники. Поэтому именно он мог похитить ребенка с целью получить выкуп.