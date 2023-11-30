Shot: пропавшую восьмилетнюю Злату в Калужской области мог похитить родной отец
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Мать 8-летней Златы, похищенной накануне неизвестными в Калужской области и найденной живой, рассказала, что винит в произошедшем своего мужа, с которым они развелись еще летом.
По словам Ирины, у них были довольно сложные отношения, мужчина позволял себе рукоприкладство, однако дочку любил и ладил с ней. Женщина рассказала в беседе с Shot, что ее бывший благоверный знал, что у нее есть очень обеспеченные родственники. Поэтому именно он мог похитить ребенка с целью получить выкуп.
«Женщина предполагает, что мотивом похищения могло стать именно это. Хотя до конца не хочет верить, что бывший муж может быть "таким подонком". Сейчас мама ждëт, когда дочку привезут домой. Телефон у женщины изъяли, с ним работают эксперты, которые пытаются выйти на след похитителей», - приводится в публикации.