Shot: силовики ворвались в экс- клуб «Мутабор» в Москве и положили там всех лицом в пол

В столичном ночном клубе «Арма» (бывший «Мутабор», где была в прошлом году была скандальная голая вечеринка блогера Насти Ивлеевой) было сегодня громко. Но не столько от музыки, сколько от внезапно нагрянувших туда силовиков.

Как передает Shot со ссылкой на очевидцев, правоохранители ворвались в ночное увеселительное заведение около 2 часов ночи. Сообщается, что особо с посетителями клуба не церемонились: людей положили в буквальном смысле лицом в пол и стали обыскивать.

«Сотрудники ОМОНа ворвались на вечеринку Gamma Festival и положили всех лицом в пол. По словам посетителей клуба, сотрудники занимаются досмотром документов. Девушек начали отпускать из „Армы“, а парней пока оставили сидеть в клубе. Некоторых людей забирают в автозаки. Помещения обыскивают с собаками», — приводится в публикации.

Также сотрудники ОМОН нагрянули в московские клубы Mono и SIMACH. Пока официальных причин рейда полиции не известны. Предположительно, ищут любую запрещёнку — от оружия до наркотических средств. Около «Армы» стоят несколько полицейских экипажей.