Shot сообщил о ночной стрельбе в подмосковном Красногорске, на месте работают оперативники

Две компании молодых людей в Красногорске Московской области что-то не поделили друг с другом. И одни открыли огонь из, предположительно, огнестрельного оружия по своим супостатам. Как передает Shot, инцидент со стрельбой произошел поздно вечером в понедельник, 28 октября, в районе ЖК «Изумрудные холмы».

По словам очевидцев, было слышно не менее пяти выстрелов.

«По предварительным данным, одна толпа молодых людей пыталась убежать от другой, которая открыла огонь», — приводится в пкбликации.

На месте в настоящее время работают оперативные службы города. В сети публикуется видео происходящего. Информации о пострадавших в ходе стрельбы пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Туле цыгане местного табора толпой набросились на полицейского и жестоко избили представителя сил правопорядка, который в момент драки был не при исполнении служебных обязанностей. Мужчина госпитализирован с рядом травм по всему телу.