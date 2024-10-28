В сети появилось видео, как в Туле цыгане толпой из 12 человек жестоко избили полицейского

В Туле цыгане местного табора толпой набросились на полицейского и жестоко избили представителя сил правопорядка, который в момент драки был не при исполнении служебных обязанностей, передает Mash, публикуя видео произошедшего.

Согласно предварительной информации, мужчина сделал замечание обитателям цыганского табора, которые прямо на детской площадке распивали спиртное. После небольшой словесной перепалки те набросились на полицейского и стали его избивать. Инцидент произошел в микрорайоне Плеханово. Всего со стороны табора участвовали в избиении 12 человек.

«Толпа из 12 человек избила полицейского на Молодежном бульваре в Туле. 37-летний сотрудник при исполнении сделал замечание компании цыган, которые распивали алкоголь в общественном месте», — приводится в публикации.

Полицейского госпитализировали в одну из местных клиник с закрытой черепно-мозговой травмой. Также у него по всему телу гематомы, ушибы и переломы. В настоящее время врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Нападавшие скрылись. Сейчас правоохранителями ведется их активный розыск.

Ранее сообщалось, что жителя Челябинска признали виновным в том, что он угрожал педагогу причинением тяжкого вреда здоровью. Мировой судья назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на десять месяцев.