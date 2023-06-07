SHOT: состояние отравившейся сидром школьницы резко ухудшилось

17-летняя школьница вместе с подругой купила в сети разливных в городе Шумиха сидр со вкусом ананаса и кокоса. Девушка выпила 2,5 литра напитка, после чего впала в кому. Ее подруге повезло больше, она употребила меньше, поэтому ей не потребовалась госпитализация.

Сейчас отравившаяся девочка находится в больнице. Врачи сообщают, что ее состояние резко ухудшилось, все показатели критические. Врачи не дают прогнозов, удастся ли спасти жизнь находящейся в коме девушки.