SHOT узнал причину конфликта со стрельбой в «Красном ките» под Москвой

По информации от SHOT, человек, который открыл огонь в «Красном ките», сегодня дважды посещал торговый центр. На видеозаписи видно, как начинается конфликт. В первый раз мужчина начал спорить с сотрудниками охраны возле зоны питания. Они применили к нему силу и выпроводили из центра.

Однако нарушитель спокойствия вернулся вновь, заявив: «Вы же обещали, что в случае моего повторного появления, вы меня накажете».

Когда конфликт разгорелся с новой силой, мужчина достал травматическое оружие.

По словам свидетелей, когда нарушителя вывели во второй раз, он начал звонить своим знакомым и кричать, что использовал оружие для самозащиты.

На видео зафиксировано начало конфликта со стрельбой в торговом центре «Красный кит». На кадрах, выложенных REGIONS, видно, как охрана пытается усмирить нападавшего.

Ранее сообщалось о том, что в результате инцидента со стрельбой в одном из торговых центров в Мытищах пострадали три человека. По предварительным данным, все пострадавшие получили ранения в области ног и спины.