SHOT узнал причину смерти создателя «Дорожного радио» Михайлова

Причиной ухода из жизни Андрея Михайлова, основателя «Дорожного радио», стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием. Об этом со ссылкой на источники передает Телеграм-канал SHOT.

Андрей Михайлов ушел из жизни 21 февраля 2025 года в возрасте 54 лет. Он посвятил свою жизнь работе на радио, посвятив ей почти три десятилетия. В 2003 году он разработал концепцию нового проекта — «Дорожное радио» и запустил его в эфир. Под его руководством эта радиостанция стала одним из лидеров в сфере отечественного радиовещания.

«В 2023 году у медиаменеджера нашли рак, он несколько лет боролся с болезнью и проходил лечение в московской больнице», — приводится в публикации.

Также в статье сообщается, что в прошлом году состояние здоровья Михайлова стало хуже: возникли проблемы с дыханием, а также был зафиксирован отек Квинке.