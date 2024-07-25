SHOT: в Дагестане неизвестные засели в многоквартирном доме и угрожают взрывом

Непонятная ситуация разворачивается в городе Каспийске, что в Дагестане, вечером четверга, 25 июля. Об этом сообщает канал SHOT, ссылаясь на свои собственные источники.

По предварительным данным из соцсетей, в одном из многоквартирных домов на улице Алферова в Каспийске происходит настоящее ЧП: всех жильцов эвакуировали, они стоят на улице неподалеку от здания. Это связано с тем, что в одной из квартир указанного дома засели неизвестные, которые, якобы, угрожают взрывом.

Вокруг здания выставлено оцепление, на месте работают представители ОМОН и МВД. На данный момент официальных комментариев не поступало, подробности уточняются.