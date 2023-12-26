Shot: в небе над Феодосией в Крыму гремят взрывы, город под атакой врага

Жители курортного города Феодосия на востоке Крыма сообщают о звуках громких взрывов в небе.

Как передает Shot, несколько громких хлопков было слышно в районе порта, после чего в небе появились клубы дыма. По предварительной информации, по вражеским целям работают боевые расчеты российской ПВО.

Официальной информации о происходящем в небе над Феодосией не поступало.

Ранее сообщалось о перекрытии движения по Крымскому мосту.