SHOT: в Ногинске владелец склада должен возместить ущерб арендатору за то, что сжег помещение

По данным сообщества, инцидент произошел накануне на улице 3-го Интернационала в Ногинске. На территории складских помещений владелец одного из них решил сжечь старые оконные рамы рядом со складским боксом, однако после — огонь перекинулся на здание. Данное помещение в течение трех лет у него арендует предприниматель, который занимается производством щеток из кабана.

На место инцидента приехали экстренные службы, на ликвидацию возгорания потребовалось около часа. Никто не пострадал, мастерская и оборудование с продукцией, которые находились внутри, частично выгорели. Повредилась и крыша здания. Пострадавший арендатор Артем Грошев рассказал, что из-за пожара встало его производство. По его словам, точная сумма ущерба пока не установлена, но если техника при проверке работать не будет, потери могут оценить в десятки миллионов. На данный момент проводится проверка, которая поможет установить, был ли это умышленный поджог.